Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230223-2-pdnms Deutlich zu schnell unterwegs auf der A 210

Rendsburg (ots)

Am 23.02.2023 war gegen 10.20 Uhr eine Videostreife vom Polizeibezirksrevier Rendsburg auf der A 210 zwischen Bredenbek und dem Kreuz Rendsburg auf Streifenfahrt, als sie von einem 5er BMW überholt wurde. In diesem Bereich ist die Geschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt, was jedoch scheinbar den 34 jährigen Fahrer weniger interessierte.

Die Videostreife nahm die Verfolgung des BMW auf, in der Spitze wurde der Raser mit 224 km/h in der 120 km/h Zone gemessen.

Der BMW Fahrer konnte schließlich gestoppt werden, ihn erwartet jetzt eine Anzeige, der Verstoß wird ihn neben den 3 Monaten Fahrverbot auch noch 1400 Euro kosten.

