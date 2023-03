Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raubüberfall an Bahnhof, Unfall

Aalen

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf Straße

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr wollte ein 31-jähriger Audi-Fahrer aus einem Grundstück auf die Sulzdorfer Straße ausfahren. Dabei übersah er einen in Richtung Einkornstraße fahrenden BMW eines 40-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Blaufelden: Raubüberfall

Gegen 5:50 Uhr am Freitagmorgen parkte eine 23 Jahre alte Frau ihren PKW auf dem Parkplatz am Blaufeldener Bahnhof. Nach dem Aussteigen trat ein bislang unbekannter Mann an sie heran und sprach sie in gebrochenem Englisch an. Die Frau machte dem Mann verständlich, dass sie auf den Zug müsse, woraufhin dieser ihr die mitgeführte rosa Tasche entriss und flüchtete. Die 23-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann auf Höhe der Silos am Bahnhof einholen. Dort blieb dieser zunächst stehen. Als die Frau um Hilfe rief, hielt der Räuber ihr zunächst den Mund zu, drückte sie zwischen die Silos und flüchtete erneut. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen 180 cm großen Mann mit schmaler Körperbau und sehr dunklem Teint gehandelt haben. Er soll kurze krause Haare, wie zerzauste Rastazöpfe, ein vernarbtes Gesicht, eine breite Nase, und stark ausgeprägte Wangenknochen gehabt haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pulli und einer eng geschnittenen, schwarzen Hose. Beim Herantreten an sein Opfer rauchte der Täter eine dunkle Zigarillo.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen und Telefon 07361 580-0.

