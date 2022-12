POL-STD: Männlicher Leichnam in Stade im Burggraben aufgefunden - Identität und Todesumstände noch unklar

Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude erneut einen PKW entwendet. Der oder die Autodiebe haben dazu in der Altländer Straße einen dort abgestellten sog. "Crossover-SUV" der Marke Toyota C-HR aufgebrochen und sind anschließend damit weggefahren. Der graue PKW hat das Kennzeichen STD-BZ 23 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar. Hinweise auf den oder die Autodiebe und ...

