Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei versuchte Einbruchsdiebstähle

Northeim (ots)

Northeim, Innenstadt, Samstag, 05.11.2022, 13.00 Uhr bis Sonntag 06.11.2022, 12.40 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht.

Am Wochenende kam es erneut zu zwei versuchten Einbrüchen in Northeimer Geschäfte in der Innenstadt.

Der erste Versuch ereignete sich vom Samstag, 13.00 Uhr bis Sonntag 09.30 Uhr am Markt. Die Unbekannten versuchten über eine Nebeneingangstür in das Geschäft zu gelangen. Der Versuch misslang und die Unbekannten entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Der zweite Versuch ereignete sich vom Samstag 14.10 Uhr bis Sonntag 12.40 Uhr in der Straße "Am Münster". Hier gelangten die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen einer Tür in das Geschäft. Nachdem die Räumlichkeiten durchsucht wurden, wurde das Geschäft ohne Diebesgut wieder unerkannt verlassen.

Bei den beiden Taten entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell