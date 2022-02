Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Talstraße

Dahn (ots)

Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 06:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster in einem Einfamilienhaus in der Talstraße auf und stiegen ein. Schubladen in mehreren Zimmern wurden geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Täter verließen das Haus über den rückwärtigen Bereich. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell