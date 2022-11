POL-NOM: Körperverletzung in Gastwirtschaft

Uslar (ots) - Bodenfelde, Uslarer Straße 9B, Samstag, 05.11.22, 10.41 Uhr - 10.50 Uhr BODENFELDE - Unbekannter Ladendieb Eine bislang unbekannte männliche Person entwendete in einem Verbrauchermarkt in der Uslarer Straße eine Boxershort und 5 Tafeln Schokolade. Die Person steckte sich die Sachen unter die Jacke und bezahlte an der Kasse lediglich eine Getränkeflasche. Der Diebstahl der nicht bezahlten Ware fiel erst im Nachhinein auf als sich die Person bereits in ...

mehr