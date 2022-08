Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Randalierer festgenommen

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, randalierte ein 31-jähriger in Möhnesee lebender Mann zunächst in einer Lokalität in der Linkstraße. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, bewegte sich der Mann über die Straße zum See. Dort konnten die Beamten den 31-jährigen, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, festnehmen. Eine Einweisung in eine Psychiatrie wird derzeit geprüft. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Linkstraße.(dk)

