Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Doppelte Unfallflucht mit entwendetem Lkw

Geseke-Mönninghausen (ots)

Am Montag, gegen 16.20 Uhr, kam es in der Straße Am Rünkamp zu einer Unfallflucht, bei der ein Lkw gegen einen geparkten Pkw fuhr und anschließend flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die noch im Fahrzeug sitzende Fahrerin des Ford fuhr dem Lkw nach, bis dieser in der Straße An der Lauflinde anhielt. Dort machte ihn die Dame auf den Unfall aufmerksam. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt nach kurzem Gespräch fort und touchierte beim Rückwärtsfahren noch ein Verkehrszeichen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Lkw-Fahrer wenig später antreffen. Bei der Unfallaufnahme stellten sie fest, dass der Lkw als gestohlen gemeldet war, der 27-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Lkw wurde sichergestellt.(dk)

