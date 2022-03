Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (120/2022) Maskierte überfallen Spielhalle in Herzberg - Mitarbeiterin unverletzt, Täter flüchten mit mehreren hundert Euro

Göttingen (ots)

Herzberg, Hauptstraße

Donnerstag, 10. März 2022, gegen 23.50 Uhr

HERZBERG (jk) - In Herzberg (Landkreis Göttingen) haben zwei maskierte Räuber am Donnerstagabend (10.03.22) eine Spielhalle überfallen. Die Tat ereignete sich gegen 23.50 Uhr in der Hauptstraße. Ersten Ermittlungen zufolge, betraten die beiden Unbekannten die Lokalität und bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten sie mit mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung. Die Spielhallenaufsicht blieb unverletzt. Eine nach den Räubern eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Beschreibung:

1. Täter: ca. 190cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit blauer Joggingjacke mit weißen Streifen, hellen Turnschuhen, sprach hochdeutsch.

2. Täter: ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit grüner Jacke, schwarzer Jogginghose und dunklen Schuhen. Sprach ebenfalls hochdeutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

