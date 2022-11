POL-STD: Polizei findet bei Verkehrskontrolle größere Mengen Diebesgut und sucht nun Tatort

Stade (ots) - 1. Körperverletzung im Stader Linienbus - Polizei sucht Zeugen Am Sonntag, den 30. September diesen Jahres ist es gegen 12:00 h in Stade im Pulverweg in einem dortigen Linienbus der KCG zu einer Körperverletzung gekommen, für die die Polizei jetzt weitere Zeugen sucht. Zu dem Zeitpunkt war eine ...

mehr