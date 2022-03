Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oggelshausen - Vorfahrt nicht beachtet

Ein schwer verletzter Motorradfahrer auf der L 280 zwischen Oggelshausen und Stafflangen

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 17:25 Uhr fuhr der 52-Jähriger Fahrer eines VW Passat aus Richtung Hofen auf die L 280 ein. Hierbei übersah er den aus Richtung Stafflangen kommenden Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Zweirad wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wird. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 9000 Euro.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (Maucher), 0467277, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell