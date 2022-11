Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Körperverletzung im Stader Linienbus - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte brechen in Aufenthaltsraum der Stader Tafel ein

Stade (ots)

1. Körperverletzung im Stader Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, den 30. September diesen Jahres ist es gegen 12:00 h in Stade im Pulverweg in einem dortigen Linienbus der KCG zu einer Körperverletzung gekommen, für die die Polizei jetzt weitere Zeugen sucht. Zu dem Zeitpunkt war eine 24-jährige schwangere junge Frau aus Stade mit dem Bus unterwegs gewesen. An der Haltestelle "Pulverweg" wollte eine hinter ihr im Gang stehende 19-jährige Staderin aussteigen. Da aber vor den beiden Frauen eine ältere Dame mit Rollator geraden den Bus verlassen wollte, konnte die 24-Jährige der 19-Jährigen nicht sofort Platz machen. Offenbar dauerte es der jungen Frau zu lange und sie begann das Opfer zu schubsen. Im Verlauf der anschließenden verbalen Auseinandersetzung kam es dann zu Schlägen in den Bauch und in das Gesicht der Schwangeren. Die 22-Jährige wurde verletzt und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.

Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade suchen nun nach Zeugen aus dem Bus, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Auch die ältere Dame, die am Pulverweg mit ihrem Rollator den Bus verlassen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannte brechen in Aufenthaltsraum der Stader Tafel ein

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitag, den 25.11., 16:00 h und Sonntag, den 27.11., 14:10 h in Stade in der Straße "Am Schwingedeich" nach dem Einwerfen eines Fensters mit einem Backstein in das Gebäude der Stader Tafel eingestiegen und haben dann im Inneren noch eine weitere Tür aufgehebelt.

Was der oder die Täter bei der anschließenden Durchsuchung erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 04141-102215 an die Stader Polizeiinspektion.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell