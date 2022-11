POL-STD: Verkehrsunfall mit sechs zum Teil schwer verletzten Autoinsassen in Stade - Rettungskräfte angegriffen

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht wurden in Buxtehude mindestens zwei Autos aufgebrochen. In der Straße "Beim Urnenfeld" öffneten Unbekannte gewaltsam einen dort abgestellten VW-Caddy und bauten anschließend das Autoradio aus. Der zweite Tatort lag in Buxtehude-Ottensen. Auch hier wurde in der Nacht ein VW-Caddy aufgebrochen und daraus das Radio entwendet. Der ...

mehr