POL-KN: (Frittlingen/ Lkr. Tuttlingen) Fensterscheibe beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Mahlstetten K 5900 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Blechschaden in Höhe von 1.000 Euro und Fahrerflucht ist es am Donnerstag um 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 5900 gekommen. Ein 23- jähriger Fahrer eines Skoda Octavia fuhr auf der K 5900 von Böttingen herkommend in Richtung Mahlstetten. Auf der Strecke kam dem jungen Mann ein unbekannter Autofahrer auf ...

mehr