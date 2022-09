Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen A98/ Lkr Konstanz) Unfallflucht- ein leicht verletzter Autofahrer- Polizei sucht Zeugen

Volkertshausen A98 (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 12.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag auf der Autobahn 98, zwischen der Anschlussstelle "Stockach West" und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war auf der linken Spur auf der A 98 von Überlingen herkommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein unbekannter Fahrer eines Sattelzuges in die gleiche Richtung auf der rechten Fahrspur. Da der Lastwagenfahrer einen vor ihm fahrenden Wagen überholen wollte, wechselte dieser auf die linke Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 34-Jährige seinen BMW stark ab. Hierbei brach sein Wagen nach links aus und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und an der Außenschutzplanke zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 34-jährige Autofahrer leicht. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Lastwagenfahrer seine Fahrt fort. Die Autobahn 98 musste von der Polizei für die Bergung des BMW durch einen Abschlepper zeitweise gesperrt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell