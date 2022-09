Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall- ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Moos (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf dem Fuß- und Radweg der Straße "Untere Eichen" zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt hat. Ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer war auf der Straße "Untere Eichen" von Iznang kommend in Richtung Moos unterwegs. Als ihm ein entgegenkommendes Kind auf einem Laufrad einen Schlenker machte, bremste der 62-Jährige sein Pedelec ab. Eine hinter dem Mann ebenfalls mit einem Pedelec fahrende 67 Jahre alte Frau, erkannte dies zu spät und prallte mit dem Radfahrer zusammen. Hierbei stürzten beide auf die Straße. Während die Frau unverletzt blieb, musste der leicht verletzte Mann sich zur medizinischen Versorgung in eine Klinik begeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell