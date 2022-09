Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf Georg-Fischer-Straße

Singen (ots)

Einen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag auf der Georg-Fischer- Straße passiert ist. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin war auf der Carl-Benz- Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 30-Jährige mit einem VW Up auf dem rechten Fahrstreifen der Georg-Fischer-Straße in stadteinwärtige Richtung. Als die 19-Jährige nach rechts in die Georg-Fischer-Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Wägen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am VW Up entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 4.000 Euro und am Audi auf ungefähr 3.000 Euro.

