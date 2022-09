POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Auto angefahren und abgehauen

Singen (ots) - Einen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag auf der Georg-Fischer- Straße passiert ist. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin war auf der Carl-Benz- Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 30-Jährige mit einem VW Up auf dem rechten Fahrstreifen der Georg-Fischer-Straße in stadteinwärtige Richtung. Als die 19-Jährige nach rechts in die ...

mehr