Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brandalarm - Blitzersäule beschädigt - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: 11.000 Euro Schaden

Von einem Grundstück wollte am Donnerstag gegen 14:35 Uhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf die Obere Bahnstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Toyota-Fahrer, der seinerseits die Obere Bahnstraße in Richtung Robert-Bosch-Straße befuhr.

Hüttlingen: Brandalarm

Aufgrund eines Brandalarms wurden die Feuerwehr Hüttlingen und das Polizeipräsidium Aalen am Freitag um kurz vor 9 Uhr nach Hüttlingen in den Kirchhofweg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 56-jährige Wohnungsbesitzerin vergessen hatte, dass sie ein Essen auf den Herd stellte und die Wohnung verließ. Durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort kamen, wurde die Wohnung gelüftet. Ein Schaden entstand nicht.

Aalen: Blitzersäule beschädigt

Der Stromkasten einer Blitzersäule in der Stuttgarter Straße wurde am Donnerstagabend, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, derart beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell