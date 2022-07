Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: PKW in Vollbrand

Celle

Am 14. Juli um 3:13 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem PKW-Brand in die Hannoversche Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Fahrzeug bereits in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurde ein C-Rohr unter Atemschutz eingesetzt.

Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell