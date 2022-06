POL-BS: Ehrliche Finderin gibt mehrere Tausend Euro bei der Polizei ab UPDATE: Die Verliererin hat sich gemeldet

Braunschweig (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montag sprengten bislang unbekannte Täter in Abbensen im Landkreis Peine einen Geldautomaten. Sie entkamen mit einer Beute in bislang unbekannter Höhe. Durch die Detonation wurde das bewohnte Gebäude, in dem sich die Filiale befindet, beschädigt. Auch ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Fahrzeug nahm durch die Wucht der Detonation Schaden. Verletzt wurde ...

mehr