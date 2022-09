Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, B3 - Riskante Fahrweise

Friesenheim (ots)

Teilweise nur auf dem Hinterrad fahrend, war ein 21-jähriger Lenker eines Kleinkraftrades am Donnerstagabend auf der B3 von Oberschopfheim kommend in Fahrtrichtung Offenburg unterwegs. Polizeibeamte in Zivil beobachteten den Motorradfahrer gegen 19 Uhr bei seiner gefährlichen Fahrweise auf einer Strecke von etwa eineinhalb Kilometern, auf welcher er mehrere sogenannte "Wheelies" durchgeführt haben soll. Das Zweirad der Marke Yamaha wurde mehrmals nur auf dem Hinterrad gefahren. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg führten mit dem jungen Fahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch. Ihn erwartet außerdem eine entsprechende Anzeige.

