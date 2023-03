Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 25.03.2023/10:30 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Diebstahl

Aalen (ots)

Kerkingen - Fehler beim Überholen - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 16:49 Uhr befuhr 54 Jahre alter Fahrer eines VWs die L1070 von Bopfingen nach Kerkingen. Auf Höhe der dortigen Sportanlagen wollte er einen vor ihm fahrenden Lieferwagen und Traktor überholen. Als er auf Höhe des Lieferwagens war, scherte dieser ebenfalls aus, um den Traktor zu überholen. Der 54jährige musste aus diesem Grunde nach rechts auf das Bankett ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kollidierte er jedoch mit einem Leitpfosten, so dass an seinem VW erheblicher Schaden entstand. Der Lieferwagen und der Traktor setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Die Polizei in Ellwangen bittet Zeugen des Unfalles, sich unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd - E-Bike geklaut

Am Freitag gegen 20:00 Uhr stellte ein 49 Jahre alter Mann sein E-Bike in Schwäbisch Gmünd in der Remsstraße an einer dortigen Tankstelle ab, um Tabakwaren zu kaufen. Als er nach kurzer Zeit zu seinem E-Bike zurückkam, stellte er fest, dass es entwendet wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte das E-Bike fahrend in Schwäbisch Gmünd festgestellt und der Fahrer kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 28 Jahre alte Mann nicht nur mit dem entwendeten E-Bike unterwegs war, sondern auch noch erheblich betrunken war. Er wurde, nachdem bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde, nach Hause gebracht. Als die Streife nun bei dem entwendeten Fahrrad wartete, um dieses zum Polizeirevier zu bringen, fuhr der junge Mann erneut mit einem Fahrrad an der verdutzten Streife vorbei. Bei der erneuten Kontrolle und der Blutentnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung durfte der 28jährige die Nacht nun im Polizeigewahrsam verbringen und erhält mehrere Anzeigen.

Schwäbisch Gmünd - Unfall im Parkhaus

Am Freitag gegen 14:27 Uhr wollte ein 83 Jahre alter Opelfahrer in Schwäbisch Gmünd, am kalten Markt aus einem Parkhaus ausfahren. An der Schranke bemerkte er, dass er vergessen hatte zu bezahlen und fuhr deshalb mit seinem Opel rückwärts. Hier fuhr er dann auf den Audi eines 70 Jahre alten Mannes auf und im weiter in das Überwachungsbüro des Parkhauses. Der 70jährige stellt sein Fahrzeug an der Seite der Ausfahrt ab, um nach dem 83jährigen zu schauen, als dieser wieder anfuhr und erneut in den Opel krachte. Nach der erneuten Kollision nahm der Senior erneut Fahrt auf und krachte im Anschluss in zwei, in einer Parktasche abgestellte Fahrzeuge, bis ein Betonpfeiler die Fahrt beendete. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd musste mit 2 Fahrzeugen und 12 Mann gerufen werden, um auslaufende Betriebsstoffe an den Fahrzeugen zu binden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

