Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 25.03.2023/10:30 Uhr - 1 Einbruch und 1 Diebstahl

Aalen (ots)

Rosengarten - Elektroschrott entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten von Montag bis Freitagabend in Rosengarten-Rieden in der Talstraße abgestellten Elektroschrott, welcher dort gelagert war. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Mainhardt - Einbruch und Bäckerei

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich die Täter in Mainhardt in der Hauptstraße auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einer Bäckerei. Nach dem Betreten des Ladens durchsuchten sie diesen und entwendeten diverse Lebensmittel.

