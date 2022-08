Polizei Köln

POL-K: 220824-1-K Drei Verdächtige nach Raubüberfall am Neumarkt flüchtig - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (24. August) gegen 2.30 Uhr sollen drei Männer am Josef-Haubrich-Hof in der Kölner Innenstadt einen 32 Jahre alten Drogenkonsumenten überfallartig geschlagen, getreten und beraubt haben. Mit einer erbeuteten, geringen Geldsumme aus der ihm abgerissenen Bauchtasche seien die Angreifer in verschiedene Richtungen weggelaufen, so der Leichtverletzte gegenüber Polizisten. Er beschrieb die Verdächtigen als 1,70 - 1,80 Meter groß, darunter ein Glatzenträger. Dieser sei mit schwarzem Basecap, schwarzem T-Shirt und schwarzer Jogginghose bekleidet gewesen. Einer der Mittäter sei schlank und habe eine weiße Jacke sowie eine orangefarbene, kurze Hose getragen. Auch der dritte Verdächtige trug laut Angaben des Opfers eine kurze Hose. Ein 27-jähriger Begleiter des Überfallenen war eigenen Angaben zufolge ebenfalls von den drei Angreifern attackiert worden.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

