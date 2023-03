Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand einer Ausflugshütte

Aalen (ots)

Gem. Sulzbach-Laufen: Brand einer Ausflugshütte

Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurde durch einen Passanten festgestellt, dass die Wasserlochhütte an der Brünststraße, nördlich von Sulzbach-Laufen, brannte. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand die Holzhütte etwa zur Hälfte in Flammen. Der Brand war nach kurzer Zeit unter Kontrolle, jedoch wurde die Hütte so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht benutzt werden kann. Die Höhe des Sachschadens dürfte etwa 50.000 Euro betragen. Die Feuerwehr aus Sulzbach-Laufen war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache liegen noch keine Hinweise vor. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell