Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann fest - Aus der Haft in die Haft

Düsseldorf (ots)

In einem Drogeriemarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Samstagabend (21. Januar), um 21.45 Uhr zu einer Festnahme eines Mannes (47) im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Er entwendete in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von rund 200 Euro. Zwei Tage zuvor wurde er erst aus einer Haft entlassen, daraufhin einem Richter vorgeführt und an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Nachdem der 47-jährige polnische Staatsangehörige Kosmetikartikel entwendete und dabei durch einen Mitarbeiter erwischt wurde, brachten ihn eingesetzte Bundespolizisten auf die Wache. Im mitgeführten Rucksack entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut. Aus einer Buchhandlung im Hauptbahnhof hatte der Tatverdächtige Waren in Höhe von rund 45 Euro und in einem weiteren Geschäft im Wert von 12 Euro entwendet.

Das Stehlgut konnte an die Filialen zurückgegeben werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Da der 47-Jährige zwei Tage zuvor erst aus einer Haft entlassen wurde, es weiterhin Wiederholungsgefahr bestand und er über keinen festen Wohnsitz verfügte, wurde er vorläufig festgenommen. Am Folgetag entschied ein Richter den Mann bis zur Hauptverhandlung erneut in Haft zu nehmen. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell