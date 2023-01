Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Wischmopp gedroht - Bundespolizei nimmt renitente Diebe fest

Essen - Bochum - Düsseldorf (ots)

Gestern Nachmittag (22. Januar) nahmen Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Diebe fest. Ein Bochumer drohte zuvor einem Mitarbeiter mit einem Besenstiel.

Gegen 16:45 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Drogerie im Hauptbahnhof Essen die Bundespolizei. Sie konnten zwei Männer wiedererkennen, die zuvor Waren im Wert von mehr als 200 Euro entwendet haben sollen. Ein Drogeriemitarbeiter ist auf die Tatverdächtigen (42) aufmerksam geworden, als diese sich in der Haupthallte des Bahnhofes, unmittelbar vor dem Geschäft gestritten haben. Er alarmierte die Bundespolizei und forderte die Männer auf, sie zurück ins Geschäft zu begleiten. Hier ergriff einer der mutmaßlichen Diebe den Stil eines Wischmopps und bedrohte damit den 31-jährigen Zeugen. Wenige Augenblicke später erreichten die Einsatzkräfte die Drogerie und nahmen die beiden 42-Jährigen mit zur Wache.

Auf der Wache stellten die Beamten fest, dass der Bochumer mit ca. 0,6 und der Düsseldorfer mit ca. 1,5 Promille alkoholisiert waren.

Die zuständige Staatsanwältin ordnete die Festnahme der Beschuldigten an, so dass sie am Folgetag einem Richter vorgeführt werden können. Daher brachten Bundespolizisten sie wenig später in das polizeiliche Gewahrsam.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell