BPOL NRW: 150 Tage Haft - Bundespolizisten vollstreckt Haftbefehl

Dortmund - Fröndenberg (ots) - Am Freitagnachmittag (20. Januar) soll ein 33-Jähriger einem Mann am Dortmunder Hauptbahnhof unvermittelt mit dem Schuh ins Gesicht getreten haben. Gegen 16 Uhr informierte ein Taxifahrer die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen vor einem Supermarkt. Die Beamten begaben ...

mehr