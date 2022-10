Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung in Bankgebäude - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Hallesche Straße 26.10.2022, 02.22 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr gegen 02.22 Uhr zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in ein Bankgebäude in der Hallesche Straße gerufen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte im Vorraum der Bank ein Feuer gelegt hatten. Die Brandbekämpfer verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Vorraum, entfernten den brennenden Papierhaufen und lüfteten den völlig verrauchten Vorraum. Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm den Sachverhalt auf und fand weiteres angebranntes Papier, welches durch Unbekannte entzündet wurde. Ferner entdeckten die Beamten, dass von einem dort befindlichen Bankautomaten die Abdeckung vorsätzlich beschädigt wurde.

Eine genaue Schadensermittlung wird hier im Laufe des Vormittags stattfinden.

Bereits am Nachmittag zuvor geriet aus bislang ungeklärter Ursache in unmittelbarer Nähe eine leerstehende ehemalige Arztpraxis in Brand (wir berichteten). Dabei gehen die Ermittler mittlerweile davon aus, dass vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache in Betracht kommt.

Ob zwischen der Brandstiftung im Vorraum der Bank und dem Brand des leerstehenden Gebäudes in der Dessauer Straße ein unmittelbarer Tatzusammenhang besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Von daher suchen die Ermittler weiterhin Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung in der Dessauer Straße geben können, oder aber auch verdächtige Personen im Bereich der Bankfiliale gesehen haben.

Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell