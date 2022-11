Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 80-Jährige durch Hund verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Sonntag um 16 Uhr wurde eine Frau in Nordhorn an der Straße "Seepark" mehrfach von einem Hund angesprungen. Die 80-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und fiel nach hinten um. Durch den Sturz zog sich die Frau Verletzungen an Rücken und Arm zu. Zugehörig zu dem Hund dürfte ein Pärchen im Alter von etwa 45 bis 50 Jahren sein, welches zudem einen weiteren schwarzen Rottweiler mit sich führte. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell