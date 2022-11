POL-EL: Twist - Zeugen nach Unfallflucht auf der L46 gesucht

Geeste (ots) - Am Montag kam es auf der Klosterholter Straße in Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi A4 war gegen 20.20 Uhr in Richtung Geeste unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren ...

