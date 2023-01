Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zum Wochenende zwei gesuchte Personen am Flughafen Düsseldorf fest

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Thessaloniki/Griechenland stellten Bundespolizeibeamte am Flughafen Düsseldorf am vergangenen Freitagmittag (20.01.2023) einen zur Fahndung ausgeschriebenen Griechen fest. Der 49-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Göttingen gesucht. Diese hatte im Juni 2021 einen Haftbefehl wegen sexueller Belästigung gegen den im April 2021 Verurteilten erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 80 Tagen konnte der Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

Am Freitagnachmittag nahmen die Beamten einen weiteren Mann fest, nach dem gefahndet wurde. Gegen einen 31-jährigen Deutschen, welcher im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Dubai/VAE festgestellt wurde, lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum vor. Im November des letzten Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den im Juli 2022 Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro konnte jedoch auch dieser Mann begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 60 Tagen abwenden. Anschließend setzte er seinen Heimweg nach Bochum fort.

