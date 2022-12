Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freibur: Unfallflucht, Kind verletzt, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, dem 30.11.2022, ereignete sich gegen 19:50 Uhr ein Beinahezusammenstoß zwischen einem Smart und einem dreijährigen Kind. Der Vater war zuvor mit seinen zwei Kindern auf dem Gehweg der Habsburger Straße in nördliche Richtung unterwegs. Beim Überqueren der Einmündung des Rennweges befanden sich der Vater und seine Kinder bereits nach der Mittelinsel fast mittig des Straßenbereiches des Rennwegs.

Währenddessen bog ein sehr schnell fahrender Smart von der Habsburger Straße kommend rechts in den Rennweg ab. Durch die Geistesgegenwart des Vaters wurde ein Zusammenstoß des Smart mit dem dreijährigen Kind im letzten Moment verhindert, indem er das Kind an der Kapuze zurückzog. Bei dem Zurückziehen fiel das Kind hin und wurde hierdurch leicht verletzt. Der Smart entfernte sich im Anschluss unerlaubt weiter über den Rennweg in westliche Richtung.

Mögliche Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell