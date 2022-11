Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Von der Straße abgekommen

An einem Gartenzaun endete am Montag die Autofahrt in Ochsenhausen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Beim Einbiegen in die Edelbeurer Straße kam der 70-jährige Fahrer eines Opel nach rechts von der Straße ab. Dort stieß er gegen einen Gartenzaun auf einem Privatgrundstück. Der Fahrer und sein 68-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An Gartenzaun und Auto entstand ein geschätzter Schaden von 13.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

