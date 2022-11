Ulm (ots) - Gegen 19 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen betrunkenen Mann am Bahnhof in Göppingen. Dieser brachte sich selbst in Gefahr, indem er mehrfach ins Gleisbett sprang. Zu seinem Schutz nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich zunächst. Deshalb musste die Polizei ihn im Rettungswagen in ...

mehr