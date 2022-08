Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Liebigstraße

Diesel-Diebstahl

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 27.08.2022, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 02.20 Uhr ca. 800l Diesel aus dem Tank eines auf der Liebigstraße in Nottuln geparkten LKW. Bei einem weiteren LKW misslang der Versuch und es blieb bei einer Beschädigung am Tank.

Dem Melder fielen um 02.20 Uhr zwei Autos auf der Liebigstraße auf. Einer davon zog einen kleinen Anhänger mit grüner Planer. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um ein SUV-ähnliches Auto gehandelt haben. Beide entfernten sich in Fahrtrichtung Oststraße.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell