POL-ESW: Pressebericht 31.03.2023-2

Eschwege (ots)

Auffahrunfall; 1 Person leicht verletzt

In Meinhard Schwebda kam es heute Morgen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Gegen 10.02 Uhr befuhren ein 67-jähriger Autofahrer aus Spangenberg und ein 31-jähriger Autofahrer aus Wanfried in Schwebda die Mühlhäuser Straße. Als der 67-Jährige in die Jahnstraße abbiegen wollte aber verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 34-Jährige zu spät und fuhr auf. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 2000 Euro. Der 67-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und klagte über Schmerzen im Rückenbereich. Der Mann benötigte aber vor Ort keinen Rettungsdienst, sondern wollte später dann selbständig einen Arzt aufsuchen.

Polizei Witzenhausen

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen ist einer 72-jährigen Kundin heute Morgen das Portmonee mit 80 Euro Bargeld aus der Jackentasche geklaut worden. Der Vorfall geschah zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr. Die Täter entnahmen des Geld und einen Pfandbon, anschließend entsorgten sie die Geldbörse. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Diebstahl und hofft auf Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Dornbergstraße in Großalmerode (OT Laudenbach) ist am Freitag zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter roter Pkw KIA Seed von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren, linken Stoßstange beschädigt worden. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell