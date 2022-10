POL-HS: Baucontainer aufgehebelt

Heinsberg (ots) - Am Sonntag, 2. Oktober, gegen 18.15 Uhr, entwendeten drei unbekannte männliche Personen einen Karton E-Shishas aus einer Tankstelle an der Industriestraße. Sie lenkten die Verkäuferin ab und gelangten so an das Diebesgut. Die Tat wurde erst festgestellt, nachdem die Personen das Ladenlokal der Tankstelle wieder verlassen hatten. Alle drei hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Ein Täter war etwa 14 bis 16 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, ...

