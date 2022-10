Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl zur Tageszeit

Heinsberg (ots)

Am Sonntag, 2. Oktober, gegen 18.15 Uhr, entwendeten drei unbekannte männliche Personen einen Karton E-Shishas aus einer Tankstelle an der Industriestraße. Sie lenkten die Verkäuferin ab und gelangten so an das Diebesgut. Die Tat wurde erst festgestellt, nachdem die Personen das Ladenlokal der Tankstelle wieder verlassen hatten. Alle drei hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Ein Täter war etwa 14 bis 16 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, schlank und hatte schwarze kurze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Weste und eine schwarze Bauchtasche. Der zweite Täter war etwa 16 bis 20 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und schlank. Auch er hatte kurze schwarze Haare und war mit einer schwarz-weiß gefleckten Jacke bekleidet. Der dritte Unbekannte war auch 16 bis 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank, ebenfalls mit kurzen, schwarzen Haaren. Er trug zur Tatzeit eine graue Jacke, ein schwarzes T-Shirt mit Print, eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe. Wer hat die jungen Männer gesehen, kann Angaben zu ihrer Identität machen oder Hinweise auf den Verbleib der E-Shishas geben? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie sich auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg melden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

