Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Rohbau

Wassenberg (ots)

Aus einem an der Straße Am Wingertsberg befindlichen Rohbau wurden mehrere Meter Kabel abgeschnitten und entwendet. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am Samstag (1. Oktober) und 15.30 Uhr am Montag (3. Oktober) begangen. Gegen 2.50 Uhr wurde am Dienstag (4. Oktober) eine männliche Person von einer Videokamera aufgezeichnet, die in denselben Rohbau eingedrungen war. Ob diesmal etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Der Täter war männlich, hatte dunkle kurze Haare, helle Haut und trug eine schwarze Puma Hose, einen schwarzen Pullover mit roter Kapuze, dunkle Handschuhe sowie schwarze Adidas Schuhe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell