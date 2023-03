Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Villingen-Schwenningen) Trickdiebe an der Haustüre

Polizei warnt vor angeblichen Handwerkern (28.03.2023)

Donaueschingen / Villingen (ots)

Am Dienstag haben als Handwerker verkleidete Trickdiebe gleich zweimal im Schwarzwald-Baar-Kreis zugeschlagen. Gegen 12.30 Uhr klingelte ein etwa 25 Jahre jungen Mann bei einer älteren Frau in der Villinger Sperberstraße und gab vor, im Auftrag der Hausverwaltung nach der Toilette schauen zu müssen. Die Frau ließ den Mann ein und begleitete ihn zum Badezimmer. Gleichzeitig betrat eine zweite Person unbemerkt die Wohnung über die angelehnte Eingangstür und klaute aus dem Schlafzimmer der Dame Schmuck.

Nicht besser erging es einem älteren Ehepaar kurze Zeit später in der Donaueschinger Max-Egon-Straße. Auch hier klingelte ein etwa 25 bis 30 Jahre junger Mann in Handwerkerkleidung der behauptete, die Badarmaturen überprüfen zu müssen. Er lotste das Ehepaar mit sich in das Badezimmer und schloss die Badezimmertür, so dass ein Mittäter unbemerkt in die Wohnung gelangen und ungestört die anderen Räume nach Wertsachen durchsuchen konnte. Auch hier fielen den Trickdieben Münzen und Schmuck in die Hände.

Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsmasche. Nicht angemeldeten, unbekannten Personen an der Haustüre sollte man immer mit gesundem Misstrauen begegnen. Höchste Vorsicht ist geboten, wenn diese Personen unter irgendeinem Vorwand die Wohnung betreten wollen und sei es nur, um ein Glas Wasser zu bekommen. Trickdiebe sind schnell - und nutzen jeden Moment der Unachtsamkeit, um ihre Opfer zu beklauen.

Hinweise, um sich vor diesen Trickdieben zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell