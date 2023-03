Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (28.03.2023)

Radolfzell (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der Singener Straße. Eine 64-jährige Ford-Fahrerin war auf der Singener Straße in Richtung Radolfzell unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Rickelshausener Straße bog eine 22-jährige Radfahrerin nach rechts auf die Singener Straße ab und blieb dabei am Außenspiegel des vorfahrtsberechtigten Ford Focus hängen und stürzte. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell