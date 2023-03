Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt (28.03.2023)

Steißlingen (ots)

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in der Eichenstraße am Dienstagvormittag tödlich verletzt worden. Gegen 11 Uhr stellte der 67-jährige belgische Lastwagenfahrer seine Sattelzugmaschine auf dem Hof einer Holzbaufirma zum entladen bereit. Ein 53 Jahre alter Mitarbeiter der Firma begann daraufhin die mit Pressspanplatten beladenen Paletten mit einem Gabelstapler abzuladen. Dabei verkantete sich ein der Paletten, fiel von der Gabel und begrub den neben dem Laster stehenden 67-Jährigen unter sich. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen, an denen er kurz darauf im Krankenhaus verstarb.

