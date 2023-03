Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer bei Unfall verletzt (28.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Radfahrer übersehen hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 178 / Obereschacher Straße. Ein 58-jähriger Peugeot-Fahrer bog von der L 178 nach rechts auf die Berliner Straße ein. Dabei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Radfahrer auf einem Radweg neben der L 178. Der Radler zog sich durch den Zusammenstoß eine schwere Beinverletzung zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An seinem Herrenrad der Marke "Stevens" entstand nur geringer, am Auto kein Sachschaden.

