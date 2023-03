Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Auf Mittelhardt, B 523/B27, Lkr. Rottweil) Heftiger Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - 40000 Euro Schaden

Deißlingen, Auf Mittelhardt, B 523/B27, Lkr. Rottweil (ots)

Etwa 40000 Euro Sachschaden an vier beteiligten Fahrzeugen ist die Bilanz eines heftigen Auffahrunfalls, der sich am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, auf der Bundesstraße 523 kurz vor dem Kreisverkehr mit der Auffahrt zur Bundesstraße 27 in der Nähe des Gewerbegebietes Mittelhardt ereignet hat. Dort hatte sich zur genannten Zeit aus Richtung Villingen ein Rückstau gebildet. Zeitgleich fuhr ein 51-Jähriger mit einem Mercedes auf der B 523 von Villingen in Richtung des genannten Kreisverkehrs und nahm den Rückstau zu spät war. Annähernd ungebremst prallte der Mann mit seinem E-Klasse Mercedes in einen am Ende des Staus stehenden Ford Transit Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter noch gegen einen davor stehenden Toyota Kleinbus und dieser noch gegen das Heck eines davor befindlichen Ford Mondeos geschoben. Glücklicherweise kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden. Der Mercedes und der Toyota waren nicht mehr fahrbereite und mussten abgeschleppt werden. Die B 523 blieb während der Unfallaufnahme und bis zum Abtransport der Fahrzeuge teilweise voll gesperrt.

