Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Unfall fordert rund 15000 Euro Schaden

Schiltach, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 15000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, an der Einmündung der Bundesstraße 294 auf die Bundesstraße 462 bei Schiltach passiert ist. Ein 55-jähriger Seat-Fahrer wollte - von Schiltach kommend - von der B 294 nach links auf die B 462 in Richtung Schramberg abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die an der Einmündung angebrachte Ampelanlage außer Betrieb. Beim Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit einem Fiat Panda, dessen 57-jähriger Fahrer - von Schramberg kommend - auf der bevorrechtigten B 462 in Richtung Wolfach unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

