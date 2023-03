Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Farbschmierereien am Parkhaus Innenstadt

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag, im Zeitraum von etwa 14 Uhr bis 16 Uhr, mehrere Wände des an der Ecke Zeughausstraße und Weißrosenstraße gelegenen Parkhauses Innenstadt großflächig mit verschiedenen Graffiti-Tags besprüht, darunter auch die Zahl "185" und zwei Hakenkreuze. Die Täter verwendeten dabei schwarzen und blauen Sprühlack. Möglicherweise steht die Tat auch im Zusammenhang mit einem in der vergangenen Woche mit schwarze Farbe besprühten Kleintransporter. Personen, die Angaben zu den begangenen Farbschmierereien machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

