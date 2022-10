Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schreck in der Altstadt von Röbel (LK MSE)

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 22.10.2022 gegen 18:20 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in der Straße der Deutschen Einheit in Röbel zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Durch die Beamten des Polizeireviers Röbel wurde bei Eintreffen festgestellt, dass der Rauch aus dem Dach eines Stadthauses kam und evakuierten die Anwohner der Nebengebäude des betroffenen Hauses. Die einzige Bewohnerin des betroffenen zweigeschossigen Stadthauses hatte bei Eintreffen der Polizei bereits selbstständig ihr Haus verlassen. Die dann unmittelbar danach eintreffende Röbeler Feuerwehr rückte mit 14 Kameraden an und stellte bei ihrer Prüfung fest, dass es kein offenes Feuer gab. Die Bewohnerin des Hauses hatte zuvor ihren Kamin angeheizt. Da dieser nicht richtig zog, entstand eine starke Rauchentwicklung. Dieser suchte sich seinen Weg durch eine defekte Revisionsöffnung unter dem Dachstuhl. In der Folge wurde das Haus der Frau so stark verqualmt, das sie es erst nach einer gründlichen Lüftung wieder betreten kann. Durch die Untersuchung eines herbeigerufenen Schornsteinfegers, konnte eine weitere Gefahr ausgeschlossen werden. Letztendlich ist glücklicherweise niemand verletzt worden und kein Sachschaden eingetreten. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

