Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Kleintransporter im Parkhaus Innenstadt mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 21.03., bis Samstag, 25.03., hat ein unbekannter Täter in dem an der Zeughausstraße Ecke Weißrosenstraße gelegenen Parkhaus Innenstadt einen dort abgestellten weißen Ford Transit ringsum mit schwarzer Lackfarbe besprüht. Durch die Tat entstand an dem Kleintransporter Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell